Simon Rueland: Mit Startnummer 42 auf Platz elf

Das war eine positive Überraschung in Rot-Weiß-Rot! Simon Rueland fuhr am Samstag im ersten Durchgang des Gurgl-Slaloms mit Startnummer 42 auf Platz elf.
Der Tiroler überraschte wohl alle. Mit einer Wahnsinnsfahrt, gerade im oberen Teil des Steilhangs, kratzte er sogar an den Top Ten – sieben Hundertstel-Sekunden schneller und er wäre drin gewesen. So wurde es für den 28-Jährigen „nur“ Platz elf zur Halbzeit, ex aeuqo mit einem gewissen Lucas Braathen, der in Levi den ersten Ski-Weltcup-Sieg für Brasilien eingefahren hatte. Übrigens in dem Levi, in dem Rueland in der Vorwoche es nicht ins Finale geschafft hatte. Und jetzt diese Superleistung.
73 Hundertstel Rückstand
Rueland erwischte auch den Schlussteil perfekt. Die Ziellinie überquerte er letztlich mit 73 Hundertstel-Sekunden Rücktsand auf den führenden Atle Lie McGrath. Was da wohl im zweiten Durchgang noch alles drin ist? „Noch einmal Gas geben und schauen, was rauskommt“, gab sich Rueland im Zielinterview mit dem ORF cool. Immerhin: „Der erste Durchgang war cool, sehr gut. Ich wohne ja nur eine halbe Stunde von hier entfernt. Dass so viele Leute von mir hier sind und mich anfeuern, ist natürlich etwas sehr Besonderes.“
Kommt Rueland im Finale ins Ziel, winkt ihm das beste Weltcupergebnis seiner Karriere. Das bisher beste hatte er 2023 mit Platz 27 erzielt. In Gurgl.
