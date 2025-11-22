Simon Rueland: Mit Startnummer 42 auf Platz elf

73 Hundertstel Rückstand

Rueland erwischte auch den Schlussteil perfekt. Die Ziellinie überquerte er letztlich mit 73 Hundertstel-Sekunden Rücktsand auf den führenden Atle Lie McGrath. Was da wohl im zweiten Durchgang noch alles drin ist? „Noch einmal Gas geben und schauen, was rauskommt“, gab sich Rueland im Zielinterview mit dem ORF cool. Immerhin: „Der erste Durchgang war cool, sehr gut. Ich wohne ja nur eine halbe Stunde von hier entfernt. Dass so viele Leute von mir hier sind und mich anfeuern, ist natürlich etwas sehr Besonderes.“