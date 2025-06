Mit Wasserpistolen gegen die ungeliebten Touristen

Auch kulturelle Tabubrüche bringen die stolzen Einwohner fast in jeder lauen Sommernacht auf die Palme. In den Wohnvierteln, wo mittlerweile unzählige Airbnb-Unterkünfte installiert worden sind, sitzen die Kurzzeitgäste bis spätnachts auf den Balkonen, trinkend und redend. Ein No-Go in den einstigen Arbeitervierteln – vor allem bei den älteren Bewohnern. Steigende Mietpreise durch die Kurzzeitvermietung eröffnen dem Party-Tourismus Tür und Tor und verdrängt die Einheimischen aus der Stadt.