Mallorquiner protestieren gegen reiche Ausländer

Auf der riesigen Kultfigur eines Stiers ist jetzt zum Beispiel „Rich Foreign Property Buyers – Go To Hell“ (auf Deutsch „Reiche ausländische Immobilienkäufer – fahrt zur Hölle“) zu lesen. Die Osborne-Stiere wurden in den 1950er-Jahren als Werbung für eine Brandy-Marke überall in Spanien aufgestellt, einige wurden später wieder abgebaut. Ungefähr 90 Exemplare sind heute landesweit noch zu sehen.