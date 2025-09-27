31 Bewerber für Chefsessel beim Propaganda-Dienst

Mit einem Dienstbeginn per 1. Oktober wird es mit Sicherheit nichts: Der neue Chef des Landesmedienzentrums (LMZ) wird nach wie vor gesucht. Für den Job haben sich 31 Kandidaten beworben. Wer es wird, könnte schon feststehen.
Anfang der Woche endete die Bewerbungsfrist für den Posten an der Spitze des Salzburger Landesmedienzentrums (LMZ). 31 Personen haben sich für den Chefsessel des Propaganda-Diensts beworben. Diese müssen jetzt auf Erfüllung aller Kriterien überprüft werden. Der ausgeschriebene Dienstantritt per 1. Oktober wird sich definitiv nicht ausgehen.
Die persönlichen Gespräche sollen bis Mitte Oktober über die Bühne gehen, heißt es aus dem Büro der Landeshauptfrau. Bis November werde dann Klarheit herrschen. Wie man munkelt, dürfte die Auswahl leicht fallen und ein bereits fixierter Wunschkandidat das Rennen machen.
