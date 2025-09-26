Vorteilswelt
Salzburger Liga

Hallein übernachtet trotz neun Ausfällen an Spitze

Salzburg
26.09.2025 23:34
Viermal drehte Hallein zum Torjubel ab.
Viermal drehte Hallein zum Torjubel ab.(Bild: Tröster Andreas)

In den vergangenen beiden Jahren verlor Hallein jeweils früh den Anschluss an die fast makellosen Spitzenreiter der Salzburger Liga. Nach zwei Partien ohne Sieg drohte nun gegen Aufsteiger Anthering abermals ein Formloch, zumal fast eine ganze Mannschaft ausfiel.

0 Kommentare

Nach wenigen Minuten bekamen die Salinenstädter das Spiel aber in den Griff. „Dabei haben wir noch nie in dieser Formation gespielt“, betonte Sportchef David König angesichts von neun Ausfällen im Kader. Weil Ayetigbo Pitzer bediente, der den Ball reingrätschte, fiel das 1:0. Anschließend nahmen die Huremovic-Festspiele ihren Lauf. Der Regisseur erzielte die restlichen drei Goals zum fast zu niedrigen 4:0-Heimsieg. Ab dem 3:0 nach 21 Minuten stellte das Team nämlich auf Verwalten um. „30 Minuten war es auch gut, dann kannst du auch 10:0 gewinnen, befand der gewohnt kritische Trainer Christoph Lessacher. Seine vermeintliche Rumpftruppe übernachtet mit dem Dreier an der Tabellenspitze.

Bußmann überwand Goalie Sallaberger früh zum Eugendorf 1:0.
Bußmann überwand Goalie Sallaberger früh zum Eugendorf 1:0.(Bild: Tröster Andreas)

Den dritten Derbysieg in Folge feierte derweil Eugendorf in Henndorf – 3:1. Weil Coach Pfeifenberger verhindert und sein spielender „Co“ Daniel Offenbacher gesperrt war, übernahm Markus Scharrer das Ruder an der Seitenlinie. Mit dem dritten Erfolg hintereinander nach Fehlstart in die Saison gelang zugleich der Anschluss ans Mittelfeld.

