Hallein übernachtet trotz neun Ausfällen an Spitze

Nach wenigen Minuten bekamen die Salinenstädter das Spiel aber in den Griff. „Dabei haben wir noch nie in dieser Formation gespielt“, betonte Sportchef David König angesichts von neun Ausfällen im Kader. Weil Ayetigbo Pitzer bediente, der den Ball reingrätschte, fiel das 1:0. Anschließend nahmen die Huremovic-Festspiele ihren Lauf. Der Regisseur erzielte die restlichen drei Goals zum fast zu niedrigen 4:0-Heimsieg. Ab dem 3:0 nach 21 Minuten stellte das Team nämlich auf Verwalten um. „30 Minuten war es auch gut, dann kannst du auch 10:0 gewinnen, befand der gewohnt kritische Trainer Christoph Lessacher. Seine vermeintliche Rumpftruppe übernachtet mit dem Dreier an der Tabellenspitze.