Hallein übernachtet trotz neun Ausfällen an Spitze

In den vergangenen beiden Jahren verlor Hallein jeweils früh den Anschluss an die fast makellosen Spitzenreiter der Salzburger Liga. Nach zwei Partien ohne Sieg drohte nun gegen Aufsteiger Anthering abermals ein Formloch, zumal fast eine ganze Mannschaft ausfiel.
Nach wenigen Minuten bekamen die Salinenstädter das Spiel aber in den Griff. „Dabei haben wir noch nie in dieser Formation gespielt“, betonte Sportchef David König angesichts von neun Ausfällen im Kader. Weil Ayetigbo Pitzer bediente, der den Ball reingrätschte, fiel das 1:0. Anschließend nahmen die Huremovic-Festspiele ihren Lauf. Der Regisseur erzielte die restlichen drei Goals zum fast zu niedrigen 4:0-Heimsieg. Ab dem 3:0 nach 21 Minuten stellte das Team nämlich auf Verwalten um. „30 Minuten war es auch gut, dann kannst du auch 10:0 gewinnen, befand der gewohnt kritische Trainer Christoph Lessacher. Seine vermeintliche Rumpftruppe übernachtet mit dem Dreier an der Tabellenspitze.
Den dritten Derbysieg in Folge feierte derweil Eugendorf in Henndorf – 3:1. Weil Coach Pfeifenberger verhindert und sein spielender „Co“ Daniel Offenbacher gesperrt war, übernahm Markus Scharrer das Ruder an der Seitenlinie. Mit dem dritten Erfolg hintereinander nach Fehlstart in die Saison gelang zugleich der Anschluss ans Mittelfeld.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.