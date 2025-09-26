Gaisberg-Sperre gilt am Samstag von 9 bis 16 Uhr

Besucher sollen den Tag nutzen können, um die Natur ohne Autoverkehr zu erleben – zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Linie 151, die im verstärkten 22-Minuten-Takt fährt. Zum Einsatz kommen ausschließlich moderne E-Busse. Die Stadt Salzburg setzt damit ein klares Zeichen für klimafreundliche Mobilität.