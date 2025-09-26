Vorteilswelt
Berg ohne Autos

Gaisberg-Sperre gilt am Samstag von 9 bis 16 Uhr

Salzburg
26.09.2025 17:00
(Bild: Alexander Killer)

Am 27. September wird der Gaisberg von 9 bis 16 Uhr zur autofreien Zone. Zwischen Brauhausstraße und Spitze gilt ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge. Ausgenommen sind Anrainer, Gäste mit Reservierungsbestätigung in den Gastronomiebetrieben sowie Menschen mit Behindertenpass. Die Linie 151 fährt im 22-Minuten-Takt.

0 Kommentare

Der Salzburger Hausberg wird am Samstag erneut zum Symbol nachhaltiger Mobilität. Von 9 bis 16 Uhr bleibt die Straße zwischen der Abzweigung Brauhausstraße und der Gaisbergspitze für den motorisierten Verkehr gesperrt. Ausgenommen sind lediglich Anrainer, Betriebe mit Reservierungsbestätigung und Menschen mit Behindertenpass.

Besucher sollen den Tag nutzen können, um die Natur ohne Autoverkehr zu erleben – zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Linie 151, die im verstärkten 22-Minuten-Takt fährt. Zum Einsatz kommen ausschließlich moderne E-Busse. Die Stadt Salzburg setzt damit ein klares Zeichen für klimafreundliche Mobilität.

Zusätzlich laden die Naturfreunde Salzburg zum „Gaisberg Clean-Up“. Start ist um 9 Uhr in Aigen, von dort marschieren die Teilnehmer mit Handschuhen und Säcken bergauf, um Müll einzusammeln. Gegen Mittag folgt ein gemeinsames Treffen im Wirtshaus Kohlmayrs Gaisbergspitz.

Salzburg

