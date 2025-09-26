Luxusautos um rund halbe Million Euro gestohlen

Profi-Diebe waren fast ganze Nacht am Werk

Zuerst fuhren die Diebe mit drei Autos weg, dann kehrten sie ein paar Stunden später zurück, um zwei weitere Pkw wegzubringen. Bei der dritten Rückkehr bereits zur Morgendämmerung wurde die Sache wohl zu heiß – zwei eigentlich für den Abtransport vorbereitete Autos ließen sie zurück. Die Bande suchte das Weite – vermutlich nach Polen. Denn: Einer der Auto-Knacker konnte dank einer DNA-Spur in einem der zurückgelassenen Autos ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 13-fach vorbestraften polnischen Staatsbürger (46), der am 10. April in seinem Heimatland verhaftet und in weiterer Folge nach Österreich ausgeliefert wurde.