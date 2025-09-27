Alko-Lenker stürzte mitsamt Pkw Graben hinab

Einen Totalabsturz im wahrsten Sinne des Wortes legte ein 71-jähriger Abentauer Samstagmorgen hin. Mit 1,6 Promille intus setzte sich der Mann nach einer durchzechten Nacht noch ans Steuer seines Autos – und stürzte mit dem Wagen eine Steilböschung hinab.
In den frühen Morgenstunden am Samstag kam es im Ortsgebiet von Abtenau zu einem Verkehrsunfall.
Ein 71-jähriger Einheimischer war kurz vor zwei Uhr in der Früh mit seinem Pkw unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe Au von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stürzte in den Loifeldgraben.
Der Lenker konnte selbstständig aus dem Wagen steigen, erlitt jedoch Verletzungen bei dem Absturz. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.
Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, nahmen ihm den Führerschein ab und erstatteten Anzeige.
