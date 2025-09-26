Svazek kürzte die Sozialhilfe bei Verstößen

Besonders markant waren in Salzburg die Sanktionen

Pflichtverletzungen führten zu Kürzungen: 70 Prozent beim ersten Verstoß, 50 Prozent beim zweiten und bis hin zum völligen Stopp nach vier Pflichtverletzungen. Als Verweigerung galt etwa, wenn arbeitsfähige Personen Integrationsmaßnahmen oder Jobangebote nicht wahrnahmen oder wenn Ausbildungspflichten nicht erfüllt wurden. Das Büro der interimistischen FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek betonte, Salzburg schöpfte die bundesrechtlichen Möglichkeiten streng aus.