Mordopfer (57) war herzensgute Geburtshelferin

Lange in Heiligenkreuz gelebt

Ursprünglich war angenommen worden, bei den Opfern handle es sich um Deutsche. Tatsächlich trifft dies nur auf den Mann, Rüdiger Sch. (60), zu. Die Frau konnte erst im Laufe der forensischen Untersuchungen als Österreicherin (57) identifiziert werden. Die gebürtige Salzburgerin Manuela D.-Sch. war nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch im Burgenland weithin bekannt. „Sie hat mit Rüdiger lange Zeit in Heiligenkreuz gelebt. Was den beiden in Costa Rica passiert ist, muss fürchterlich gewesen sein und ist für alle im Bezirk Jennersdorf, die sie gut kannten, ein Schock“, sagt ein Bekannter aus dem Ort.