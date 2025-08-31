Die ÖVP-Jobrochaden im Salzburger Chiemseehof

Es gibt noch weitere Beispiele: Michael Unterberger, mehr als drei Jahre Büroleiter des Landeshauptmanns, leitet seit 2023 die Präsidialabteilung. Die Ernennung von Franz Moser zum obersten Beamten des Landes per Jänner 2026 machte erst kürzlich Schlagzeilen. Moser, derzeit Leiter der Abteilung 4, war auch mehrere Jahre lang Geschäftsführer des ÖVP-Landtagsklubs. Schon vor Bewerbungsende war er als Erstgereihter für den Job fest gestanden – zumindest laut öffentlichen Spekulationen.