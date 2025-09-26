Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlammschlacht

Nach Unwetter holt Austria Punkt im Ländle

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.09.2025 22:33
Hielt die Null: Austria Salzburgs Tormann Nesler-Täubl.
Hielt die Null: Austria Salzburgs Tormann Nesler-Täubl.(Bild: GEPA)

Was für eine Schlammschlacht in Bregenz! Die Austria sackte nach 102-minütiger Unwetter-Unterbrechung einen Punkt am Bodensee. Für Marinko Sorda war das Remi „ein Wahnsinn“.

0 Kommentare

Nichts ging mehr! Zumindest nach drei Minuten nicht mehr. Ein Unwetter sorgte im Ländle für einen frühen, dafür aber um eine um so längere Spielunterbrechung. Lachen am Rasen machten eine faire Partie zwischen Bregenz und der Austria nahezu unmöglich.

Lesen Sie auch:
Harter Kampf zwischen Liefering und Stripfing (gelb).
„War mehr drin“
Zu wenig! Nächstes Unentschieden für Jungbullen
26.09.2025

102 Minuten später wurde dann aber doch gekickt. Wenn auch nicht sonderlich spektakulär, blieb am Ende nur ein 0:0 über.

Austrias Sorda: „Wie im Sand“
„Es hat sich angefühlt, wie wenn man im Sand spielt“, sagte Marinko Sorda, der den Sieg beiden Mannschaften zugetraut hätte. „Eh ein Wahnsinn, dass das torlos ausgeht“, so der Aufstiegsheld weiter. Denn Chancen hätte es auf beiden Seiten gegeben, wurden aber allesamt vergeben.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Die Violetten bleiben damit auf Rang elf hinter den Jungbullen, die sich gegen Stripfing ebenfalls nur zu einer Nullnummer mühten. Nächsten Samstag kommt es zum Duell der Aufsteiger, wenn Hertha Wels seine Visitenkarte in Maxglan abgibt. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
103.534 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
98.415 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
97.461 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3004 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1373 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1288 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Salzburger Liga
Hallein übernachtet trotz neun Ausfällen an Spitze
„War mehr drin“
Zu wenig! Nächstes Unentschieden für Jungbullen
Schlammschlacht
Nach Unwetter holt Austria Punkt im Ländle
Radsport
Hettegger glänzt bei seinem WM-Debüt
Krone Plus Logo
Stock-Königsklasse
Paris reicht im Preisgeld-Vergleich eine Sekunde

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf