Nach Unwetter holt Austria Punkt im Ländle

Was für eine Schlammschlacht in Bregenz! Die Austria sackte nach 102-minütiger Unwetter-Unterbrechung einen Punkt am Bodensee. Für Marinko Sorda war das Remi „ein Wahnsinn“.
Nichts ging mehr! Zumindest nach drei Minuten nicht mehr. Ein Unwetter sorgte im Ländle für einen frühen, dafür aber um eine um so längere Spielunterbrechung. Lachen am Rasen machten eine faire Partie zwischen Bregenz und der Austria nahezu unmöglich.
102 Minuten später wurde dann aber doch gekickt. Wenn auch nicht sonderlich spektakulär, blieb am Ende nur ein 0:0 über.
Austrias Sorda: „Wie im Sand“
„Es hat sich angefühlt, wie wenn man im Sand spielt“, sagte Marinko Sorda, der den Sieg beiden Mannschaften zugetraut hätte. „Eh ein Wahnsinn, dass das torlos ausgeht“, so der Aufstiegsheld weiter. Denn Chancen hätte es auf beiden Seiten gegeben, wurden aber allesamt vergeben.
Die Violetten bleiben damit auf Rang elf hinter den Jungbullen, die sich gegen Stripfing ebenfalls nur zu einer Nullnummer mühten. Nächsten Samstag kommt es zum Duell der Aufsteiger, wenn Hertha Wels seine Visitenkarte in Maxglan abgibt.
