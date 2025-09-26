Nach Unwetter holt Austria Punkt im Ländle

Austrias Sorda: „Wie im Sand“

„Es hat sich angefühlt, wie wenn man im Sand spielt“, sagte Marinko Sorda, der den Sieg beiden Mannschaften zugetraut hätte. „Eh ein Wahnsinn, dass das torlos ausgeht“, so der Aufstiegsheld weiter. Denn Chancen hätte es auf beiden Seiten gegeben, wurden aber allesamt vergeben.