Zu wenig! Nächstes Unentschieden für Jungbullen

Trainer Daniel Beichler peitschte seine Mannschaft immer weiter nach vorne. Der letzte Pass? Man suchte ihn vergeblich. „Leistungstechnisch war sicher mehr drin. Was wir uns vorgenommen haben, konnten die Jungs in der ersten Halbzeit gut umsetzen. In der zweiten Hälfte war Stripfing dann gefährlicher“, resümierte und kritisierte Beichler nach der Partie. Mit sechs Unentschieden aus acht Partien sind die Jungbullen die Unentschieden-Könige der Liga. Ein Titel, den er gerne abgeben würde. „Wenn ich eine klare Antwort darauf hätte, warum wir nicht gewinnen, dann wäre es nicht so“, ärgerte er sich.