Zu wenig! Nächstes Unentschieden für Jungbullen

Von Zufriedenheit war beim FC Liefering mal wieder keine Spur. Die Jungbullen mühten sich Freitagabend zu einem müden 0:0 gegen Stripfing. Mit sechs Unentschieden hat kein Klub mehr Punkteteilungen als die Salzburger. Daniel Beichler suchte nach der Partie vergeblich nach Erklärungen.
Nach dem 1:1-Unentschieden in Wels bekamen es die Jungbullen mit Stripfing und damit mit dem ehemaligen Kollegen Tolgahan Sahin zu tun. So umkämpft die erste Hälfte auch war, Torchancen waren bis zur Pause Mangelware.
Leistungstechnisch war sicher mehr drin. Was wir uns vorgenommen haben, konnten die Jungs in der ersten Halbzeit gut umsetzen. In der zweiten Hälfte war Stripfing dann gefährlicher
Daniel BEICHLER, Liefering-Trainer
Nach dem Seitenwechsel sahen die gut 100 Zuschauer mehr Zug zum Tor von beiden Mannschaften. Doch so richtig zwingend wurde es nur selten. Der eingewechselte Valentin Zabransky verhinderte in der Schlussphase einen Rückstand, als er den Ball noch vor Torhüter Christian Zawieschitzky aus der Gefahrenzone grätschte.
Trainer Daniel Beichler peitschte seine Mannschaft immer weiter nach vorne. Der letzte Pass? Man suchte ihn vergeblich. „Leistungstechnisch war sicher mehr drin. Was wir uns vorgenommen haben, konnten die Jungs in der ersten Halbzeit gut umsetzen. In der zweiten Hälfte war Stripfing dann gefährlicher“, resümierte und kritisierte Beichler nach der Partie. Mit sechs Unentschieden aus acht Partien sind die Jungbullen die Unentschieden-Könige der Liga. Ein Titel, den er gerne abgeben würde. „Wenn ich eine klare Antwort darauf hätte, warum wir nicht gewinnen, dann wäre es nicht so“, ärgerte er sich.
Nächster Halt: Amstetten
Die nächste Chance auf den zweiten Saisonsieg gibt es nächste Woche. Dann geht es für die jungen Salzburger nach Amstetten.
