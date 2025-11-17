McLaren verpflichtet Kind von Formel-1-Weltmeister

Drei Ellas

Neben Ella Lloyd wurden nun mit Ella Stevens und Ella Häkkinen zwei weitere Pilotinnen vorgestellt. Letztere gewann 2024 die Champions of the Feature Academy in Cremona und ist mit 14 Jahren die jüngste Fahrerin im Team. Bei McLaren soll die Finnin Einsitzer testen und sich auf die Saison 2027 vorbereiten.