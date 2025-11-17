McLaren verpflichtet Kind von Formel-1-Weltmeister

Wie der Vater, so die Tochter ... Nach 24 Jahren ist der Name Häkkinen zurück bei McLaren. Wie der Rennstall bekannt gab, hat er Ella Häkkinen, die Tochter des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Mika Häkkinen, unter Vertrag genommen.
McLaren wird zukünftig mit einem zweiten F1-Academy-Auto in der Frauen-Nachwuchsserie an den Start gehen. Im Vorfeld des Rennens gab das Team nun passend dazu bekannt, sich mit drei jungen Fahrerinnen zu verstärken.
Drei Ellas
Neben Ella Lloyd wurden nun mit Ella Stevens und Ella Häkkinen zwei weitere Pilotinnen vorgestellt. Letztere gewann 2024 die Champions of the Feature Academy in Cremona und ist mit 14 Jahren die jüngste Fahrerin im Team. Bei McLaren soll die Finnin Einsitzer testen und sich auf die Saison 2027 vorbereiten.
Häkkinen und McLaren? Eine vielversprechende Kombination, konnte der Rennstall mit Ellas Vater Mika doch 1998 und 1999 zwei Weltmeistertitel feiern.
