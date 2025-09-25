An Vizekanzler Babler: „Wenn das Rückgrat fehlt“

Während der Pensionskürzungen, Herr Babler, waren Sie in New York. Viel ist von Ihrem Trip nicht überliefert. Eine Notenblatt-Übergabe – terminlich absurd, weil dieser Tage Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin sowieso in der Metropole am Hudson verweilen. Für ein Foto haben Sie sich an eine Laterne gelehnt, ein Licht ist nicht aufgegangen: Nach wie vor bleibt die Gesamtrechnung des Trips ein „Staatsgeheimnis“, genannt werden auf Anfrage nur absurde Teilbeträge. 2800 Euro für mehrere Tage in der siebentteuersten Stadt der Welt? Wo bei Babler-Tours kann ich buchen?