Holen Sie sich Ihre gratis Jause von Ankerbrot!

ANKER und iglo bringen Farbe in Ihr Frühstück oder Ihre Jause: Zwei neue vegane Croissants – gefüllt mit Marchfelder Erbsen oder Rotkraut – sorgen ab sofort für frischen Genuss in allen ANKER-Filialen. Regional, pikant und perfekt für die kalte Jahreszeit. Damit Sie auch in den Genuss dieser neuen Kreationen kommen, verlost die „Krone“ zusammen mit ANKER Gutscheine im Gesamtwert von 200 Euro.
Mit einer ungewöhnlichen, aber umso farbenfroheren Idee starten ANKER und iglo in den Winter: Vegane Körner-Croissants, gefüllt mit Rotkraut oder Erbsen aus dem Marchfeld. Die Kooperation der beiden Traditionsmarken geht damit in die nächste Runde – und sorgt heuer für besonders viel Aufmerksamkeit. Denn wer hätte gedacht, dass knackige Erbsen oder würziges Rotkraut so gut in ein ofenfrisches Plundergebäck passen? Die neuen Sorten sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine schnelle Möglichkeit, Gemüse in den Alltag einzubauen, ohne gleich zum Kochtopf greifen zu müssen.
Regionale Zutaten, frischer Geschmack
Was diese neuen Croissants so besonders macht? Ganz einfach: Sie sind eine Liebeserklärung an Österreichs beste Zutaten. Die Erbsen und das Rotkraut stammen direkt aus dem Marchfeld – dort, wo fruchtbare Böden und kurze Wege für außergewöhnliche Frische-Qualität sorgen.
Jeder Bissen schmeckt nach echter Regionalität und der Sorgfalt zweier Marken, die seit Jahrzehnten für Qualität stehen. ANKER-Marketingleiterin Tina Schrettner betont, dass genau diese Verbindung aus heimischem Gemüse und traditioneller Backkunst den unverwechselbaren Charakter der neuen Croissants ausmacht.
Zwei Sorten, viel Geschmack
Das Erbsen-Croissant punktet mit Kornspitzteig, einer cremigen Fülle, abgeschmeckt mit Kräutern und einer milden Salz-Pfeffer-Note. Bei der Rotkraut-Variante wird das knusprige Plundergebäck aus Kornspitzteig mit Walnüssen, Ribiselmarmelade und Apfelmark verfeinert, was dem Gebäck eine angenehm herzhafte Süße verleiht. Beide Croissants sind vegan, knusprig gebacken und ab sofort in allen ANKER-Filialen erhältlich.
