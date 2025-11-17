Holen Sie sich Ihre gratis Jause von Ankerbrot!

Mit einer ungewöhnlichen, aber umso farbenfroheren Idee starten ANKER und iglo in den Winter: Vegane Körner-Croissants, gefüllt mit Rotkraut oder Erbsen aus dem Marchfeld. Die Kooperation der beiden Traditionsmarken geht damit in die nächste Runde – und sorgt heuer für besonders viel Aufmerksamkeit. Denn wer hätte gedacht, dass knackige Erbsen oder würziges Rotkraut so gut in ein ofenfrisches Plundergebäck passen? Die neuen Sorten sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine schnelle Möglichkeit, Gemüse in den Alltag einzubauen, ohne gleich zum Kochtopf greifen zu müssen.