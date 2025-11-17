Holen Sie sich Ihre gratis Jause von Ankerbrot!

Vorteilswelt
17.11.2025 17:30
(Bild: adobe stock – Natalia Klenova, Anker)

ANKER und iglo bringen Farbe in Ihr Frühstück oder Ihre Jause: Zwei neue vegane Croissants – gefüllt mit Marchfelder Erbsen oder Rotkraut – sorgen ab sofort für frischen Genuss in allen ANKER-Filialen. Regional, pikant und perfekt für die kalte Jahreszeit. Damit Sie auch in den Genuss dieser neuen Kreationen kommen, verlost die „Krone“ zusammen mit ANKER Gutscheine im Gesamtwert von 200 Euro.

Mit einer ungewöhnlichen, aber umso farbenfroheren Idee starten ANKER und iglo in den Winter: Vegane Körner-Croissants, gefüllt mit Rotkraut oder Erbsen aus dem Marchfeld. Die Kooperation der beiden Traditionsmarken geht damit in die nächste Runde – und sorgt heuer für besonders viel Aufmerksamkeit. Denn wer hätte gedacht, dass knackige Erbsen oder würziges Rotkraut so gut in ein ofenfrisches Plundergebäck passen? Die neuen Sorten sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine schnelle Möglichkeit, Gemüse in den Alltag einzubauen, ohne gleich zum Kochtopf greifen zu müssen.

Regionale Zutaten, frischer Geschmack
 Was diese neuen Croissants so besonders macht? Ganz einfach: Sie sind eine Liebeserklärung an Österreichs beste Zutaten. Die Erbsen und das Rotkraut stammen direkt aus dem Marchfeld – dort, wo fruchtbare Böden und kurze Wege für außergewöhnliche Frische-Qualität sorgen.

Die Zutaten stammen frisch aus dem Marchfeld.
Die Zutaten stammen frisch aus dem Marchfeld.(Bild: Barbara Eidler-Ster)

Jeder Bissen schmeckt nach echter Regionalität und der Sorgfalt zweier Marken, die seit Jahrzehnten für Qualität stehen. ANKER-Marketingleiterin Tina Schrettner betont, dass genau diese Verbindung aus heimischem Gemüse und traditioneller Backkunst den unverwechselbaren Charakter der neuen Croissants ausmacht.  

Zwei Sorten, viel Geschmack 
Das Erbsen-Croissant punktet mit Kornspitzteig, einer cremigen Fülle, abgeschmeckt mit Kräutern und einer milden Salz-Pfeffer-Note. Bei der Rotkraut-Variante wird das knusprige Plundergebäck aus Kornspitzteig mit Walnüssen, Ribiselmarmelade und Apfelmark verfeinert, was dem Gebäck eine angenehm herzhafte Süße verleiht. Beide Croissants sind vegan, knusprig gebacken und ab sofort in allen ANKER-Filialen erhältlich.

Nutzen Sie Ihre Gewinnchance
 Zusammen mit der „Krone“ verlost ANKER zum Start der neuen veganen Köstlichkeiten nun 10 ANKER-Wert-Gutscheine. Perfekt, um die neuen Sorten zu verkosten – zum Beispiel in einer Jausen-Runde mit Freunden. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 24.11, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
