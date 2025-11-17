Barcelona kehrt endlich ins Camp Nou zurück

Der FC Barcelona steht nach rund zweieinhalb Jahren unmittelbar vor der Rückkehr in seine Heimstätte Camp Nou.
Die Ligapartie gegen Athletic Bilbao am Samstag geht im aktuell teilsanierten Fußball-Tempel mit reduzierter Kapazität von 45.401 Zuschauern über die Bühne, gab der Klub am Montag bekannt.
Nach Abschluss der Arbeiten soll das Stadion 105.000 Fans fassen. Als Exil diente das Olympiastadion der katalanischen Metropole, das rund 45.000 Zuschauern Platz bietet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.