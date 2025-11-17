Mit Palatschinken den Meistertitel „erschupft“

Staatsmeisterlicher Genuss

Hamp und Marteau sind mit ihrer Leidenschaft nicht alleine. Voriges Jahr haben sie sogar den Verein „Palatschinkenfreunde Himberg“ gegründet. Mittlerweile hat dieser schon 20 Mitglieder. Und genießen echte Staatsmeister die kunstvoll geschupfte Mehlspeise am liebsten? Vereinsobmann David Hamp schwört auf Crêpe Suzette, ein dünner Teig mit einer Sauce aus Orangenlikör und Orangensaft, der flambiert wird. Gabriel Marteau schwört hingegen auf die „Himberger Kreation“. Dafür werden Palatschinken mit Himbeermarmelade und zerbröselten Mannerschnitten gefüllt – und dann mit dem selbst gebrannten Nuss-Schnaps von Opa Hamp flambiert. Das ist eines Staatsmeisters würdig!