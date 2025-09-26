Schiff vor Insel Sylt gesunken: Crew gerettet

Keine Kollision

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Besatzung über den internationalen Seenotkanal 16 einen Hilferuf abgesendet. „Es gab keinen direkten Kontakt zur Besatzung. Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine Dritten beteiligt. Es gab also keine Kollision“, so der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Elbe-Nordsee.