Kroatien setzt klassischen Mautstationen ein Ende

Digitale Kennzeichenregistrierung: Motorräder und Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen können ihr Kennzeichen online registrieren und eine Bezahlfunktion hinterlegen. Scanner an Autobahnauf- und -abfahrten erfassen die Daten automatisch, sodass die streckenabhängige Maut direkt abgebucht wird. Für Fahrzeuge, die nicht vorab registriert wurden, werden Schnellregistrierungsspuren eingerichtet, an denen man kurzfristig seine Daten hinterlegen kann.