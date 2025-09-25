Wayne Rooney offenbart: „Ohne sie wäre ich tot“

Rekordtorschütze von ManUnited

Trotz seiner Eskapaden, mit denen er schließlich auch Schlagzeilen in der britischen Boulevardpresse machte, feierte Rooney als Fußballer große Erfolge. Er ist Rekordtorschütze von Manchester United und zweitbester Torjäger der englischen Nationalmannschaft hinter dem heutigen Kapitän Harry Kane. Gelegentlich geriet er wegen seines Alkoholkonsums auch später in Schwierigkeiten. 2017 wurde Rooney in Großbritannien wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt, erhielt zwei Jahre Fahrverbot. 2018 musste er in den USA wegen eines ähnlichen Vergehens eine Geldstrafe zahlen.