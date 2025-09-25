Lebensmittel kosten ein Drittel mehr als Ende 2019

„Die Lebensmittelpreise bleiben hartnäckig hoch – ein Drittel höher als vor der Pandemie“, schreiben Zentralbank-Ökonomen in einem EZB-Blog mit Blick auf den Währungsraum. In Österreich sind die Lebensmittelpreise seit Ende 2019 also in etwa so stark wie im Schnitt der restlichen Euroländer gewachsen. Allerdings zeigen Preisvergleiche, dass bestimmte Produkte oft teurer als in anderen Ländern der EU sind – worauf auch in der aktuellen Debatte rund um das hohe Preisniveau und den Österreich-Aufschlag immer wieder hingewiesen wird.