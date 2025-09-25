Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teuerung wird bleiben

Lebensmittel kosten ein Drittel mehr als Ende 2019

Wirtschaft
25.09.2025 17:06
Im Euroraum hat sich die Inflation zwar mittlerweile wieder rund um das Ziel von zwei Prozent ...
Im Euroraum hat sich die Inflation zwar mittlerweile wieder rund um das Ziel von zwei Prozent eingependelt, in Österreich lag die Rate zuletzt aber deutlich höher.(Bild: Home-stock - stock.adobe.com)

Mit dem Ausbruch der Coronapandemie und dann auch durch die russische Invasion in der Ukraine müssen die Österreicher im Supermarkt richtig tief in die Tasche greifen. Eine Besserung ist in Zukunft leider nicht in Sicht.

0 Kommentare

„Die Lebensmittelpreise bleiben hartnäckig hoch – ein Drittel höher als vor der Pandemie“, schreiben Zentralbank-Ökonomen in einem EZB-Blog mit Blick auf den Währungsraum. In Österreich sind die Lebensmittelpreise seit Ende 2019 also in etwa so stark wie im Schnitt der restlichen Euroländer gewachsen. Allerdings zeigen Preisvergleiche, dass bestimmte Produkte oft teurer als in anderen Ländern der EU sind – worauf auch in der aktuellen Debatte rund um das hohe Preisniveau und den Österreich-Aufschlag immer wieder hingewiesen wird.

Die Preise für Lebensmittel liegen hierzulande laut einer Analyse der Europäischen Zentralbank (EZB) um 33 Prozent höher als Ende 2019, vor dem Ausbruch der Coronapandemie. In den Ländern des Euro-Währungsgebiets reicht der Anstieg der Lebensmittelpreise seitdem von 20 Prozent in Zypern bis zu 57 Prozent in Estland. In Deutschland sind es den Angaben zufolge 37 Prozent, in Italien 29 Prozent und in Frankreich 27 Prozent.

Hohe Preissprünge im Währungsraum
Laut der EZB-Analyse liegen die Preise für Rind-, Geflügel- und Schweinefleisch im Währungsraum mittlerweile um mehr als 30 Prozent über dem Niveau von Ende 2019. Die Milchpreise sind seither um rund 40 Prozent gestiegen, die Butterpreise um rund 50 Prozent. Kaffee, Olivenöl, Kakao und Schokolade haben sich sogar noch stärker verteuert.

Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 waren die Preise für Energie, aber auch für Lebensmittel rasant gestiegen. Zwischenzeitlich kletterte die Inflationsrate auf über zehn Prozent. Im Euroraum hat sich die Inflation zwar mittlerweile wieder rund um das Ziel von zwei Prozent eingependelt, in Österreich lag die Rate zuletzt aber deutlich höher.

„Insgesamt sind wir in einer besseren Lage“, schreiben die Autoren der EZB. „Für viele Haushalte fühlt es sich jedoch nicht so an. Wenn Menschen in den Supermarkt gehen, fühlen sich nicht wenige von ihnen ärmer als vor dem Inflationsschub, der auf die Pandemie folgte.“ Manche Preise werden wohl nicht mehr sinken.

Lesen Sie auch:
Olivenöl und Orangensaft verteuerten sich seit Anfang des Jahrzehnts um über 66 Prozent, Kakao ...
Bis zu 68 Prozent mehr
Seit 2020: Diese Lebensmittel wurden am teuersten!
07.08.2025
Eistee, Schinken & Co.
Neuer Preisschock durch „Österreich-Aufschlag“
28.08.2025

Preise könnten dauerhaft hoch bleiben
Nach der Corona-Pandemie habe die Lebensmittelpreisinflation im Euroraum etwas später als die Gesamtinflation begonnen anzusteigen, erläutern die Experten. Sie habe zudem mit mehr als 15 Prozent in der Spitze ein viel höheres Niveau erreicht und brauche länger, um sich zu normalisieren.

Allerdings müssen sich Verbraucher wohl bei etlichen Produkten auf Dauer mit höheren Preisen abfinden. So haben „die teilweise mit dem Klimawandel zusammenhängenden globalen Preissteigerungen für Lebensmittelrohstoffe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Lebensmittelinflation erneut angestiegen ist“, wie die Autoren ausführen. Dürren und Überschwemmungen können Lieferketten erheblich stören. „Mit Blick auf die Zukunft werden sich die Auswirkungen struktureller Trends wie des Klimawandels höchstwahrscheinlich noch verstärken“, heißt es in der Analyse.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
269.893 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.105 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.369 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1815 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1713 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Mehr Wirtschaft
Teuerung wird bleiben
Lebensmittel kosten ein Drittel mehr als Ende 2019
Auch in Österreich
Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs
„Ein Meilenstein“
Voest baut Industrie-Testanlage für grünen Stahl
Kämpferische Töne
Gewerkschaft bei Beamten bereit zu Nachverhandlung
Travel Partner feiert
Profi ortet Trend: „Gäste buchen immer früher“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf