20 Jahre lang!

Japanerin bewahrte tote Tochter in Kühltruhe auf

Ausland
25.09.2025 15:24
Symbolbild
Symbolbild(Bild: magraphics - stock.adobe.com)

Eine grauenvolle Entdeckung mussten Polizisten in Japan machen: In der Kühltruhe einer betagten Frau lagerten die sterblichen Überreste ihrer Tochter. 20 Jahre lang soll die Leiche dort gelegen haben.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich in der Präfektur Ibaraki nordöstlich von Tokio. Die 75-jährige Frau war am Dienstag in Begleitung eines Familienmitglieds zur Polizei gegangen, um die Ermittler über den Inhalt ihrer Kühltruhe zu unterrichten. 

Wie die Polizei berichtete, war die Tochter 1975 geboren worden. Die Todesursache ist noch nicht geklärt – es wurde eine Autopsie angeordnet. 

Die 75-Jährige erklärte, dass die Kühltruhe erst nach dem Tod der Tochter angeschafft wurde. Die sterblichen Überreste hätten im Haus zu stark gestunken, so die Begründung. Die Leiche war lediglich mit einem T-Shirt und Unterwäsche bekleidet. 

Die Japanerin soll noch mehr Kinder gehabt haben, die Polizei nannte hierzu jedoch keine Details. Die Frau hatte seit dem Tod ihres Ehemannes vor einigen Wochen allein gelebt, wie ein Sprecher mitteilte. Die 75-Jährige wurde festgenommen.

Porträt von krone.at
krone.at
