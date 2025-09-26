Ex-Arsenal-Talent prallt gegen Betonwand – tot!

Vigar hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag in der Partie seines Klubs Chichester City bei Wingate & Finchley zugezogen. Der Angreifer wurde nach dem Vorfall in ein künstliches Koma versetzt und am Dienstag operiert. Doch die Verletzungen waren zu schwer, am Donnerstagmorgen verstarb er. Die genauen Umstände sind noch unklar. Britische Medien berichten, Vigar sei während des Spiels gegen eine Betonwand geprallt.