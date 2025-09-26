Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit erst 21 Jahren

Ex-Arsenal-Talent prallt gegen Betonwand – tot!

Fußball International
26.09.2025 06:52
Billy Vigar ist im Alter von 21 Jahren gestorben.
Billy Vigar ist im Alter von 21 Jahren gestorben.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, x.com/eurofootcom)

Tragödie im englischen Fußball: Billy Vigar, einst Spieler der Arsenal-Akademie, ist im Alter von nur 21 Jahren an den Folgen einer schweren Hirnverletzung gestorben.

0 Kommentare

Vigar hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag in der Partie seines Klubs Chichester City bei Wingate & Finchley zugezogen. Der Angreifer wurde nach dem Vorfall in ein künstliches Koma versetzt und am Dienstag operiert. Doch die Verletzungen waren zu schwer, am Donnerstagmorgen verstarb er. Die genauen Umstände sind noch unklar. Britische Medien berichten, Vigar sei während des Spiels gegen eine Betonwand geprallt.

„Seine Familie ist am Boden zerstört, dass ihm dies beim Ausüben seines geliebten Sports passiert ist“, heißt es in einem Statement der Angehörigen, das der Klub veröffentlichte. „Am Dienstag wurde eine Operation nötig, um Chancen auf eine Genesung zu unterstützen. Obwohl dieser Eingriff geholfen hat, war die Verletzung zu viel für ihn, und am Donnerstagmorgen ist er gestorben.“

Verließ Arsenal 2024
Vigar war lange Teil der Arsenal-Jugend und wurde mehrfach verliehen, ehe er den Verein 2024 verließ. Die „Gunners“ und auch der englische Verband FA sprachen der Familie ihr Beileid aus: „Neben seinem bemerkenswerten Talent wird er immer für seine Liebe zum Spiel, für den Stolz, unseren Klub zu vertreten, und als bei Teamkollegen und Trainern beliebter Charakter in Erinnerung bleiben“, so Arsenal in einer Stellungnahme.

Chichester City hat das für Samstag angesetzte Ligaspiel gegen Lewes abgesagt. Der Verein trauert um einen Spieler, der als großes Talent galt und nun viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.002 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.837 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.588 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1716 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1432 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Fußball International
Mit erst 21 Jahren
Ex-Arsenal-Talent prallt gegen Betonwand – tot!
Drei Wochen im Amt
Trainer droht nach einer Niederlage schon das Aus!
Bullen-Coach Letsch:
„Wahrscheinlich war es die beste Saisonleistung“
Deutsche Bundesliga
Bayern München gegen Bremen ab 20.30 Uhr LIVE
Mega-Frust in Salzburg
Schlager: „Man fragt sich, was man verbrochen hat“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf