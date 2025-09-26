Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Wochen im Amt

Trainer droht nach einer Niederlage schon das Aus!

Fußball International
26.09.2025 06:32
Fenerbahçe -Coach Domenico Tedesco droht bereits das Aus.
Fenerbahçe -Coach Domenico Tedesco droht bereits das Aus.(Bild: AP/Darko Bandic)

Nur drei Wochen im Amt und das Kapitel Domenico Tedesco bei Fenerbahçe könnte schon wieder vorbei sein. Der ehemalige belgische Nationaltrainer übernahm Anfang September von José Mourinho, doch nach nur vier Pflichtspielen und einer Niederlage steht er bereits massiv unter Druck.

0 Kommentare

Tedescos Bilanz: ein Sieg, zwei Unentschieden und eine bittere Niederlage. Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Trabzonspor folgten in der Liga ein 2:2 gegen Alanyaspor und ein 1:1 bei Kasimpasa. Am Mittwoch setzte es zum Start in die Europa League eine 1:3-Niederlage bei Dinamo Zagreb und damit die nächste Enttäuschung für die Klub-Verantwortlichen.

„Die Art und Weise, wie wir Tore kassieren, ist inakzeptabel“, ärgerte sich Tedesco nach dem Spiel. Gleichzeitig versuchte er, positive Aspekte zu betonen: „Obwohl die heutige Niederlage schmerzt, betrachten mein Team und ich viele verschiedene Perspektiven, nicht nur das Ergebnis. Wir haben das Spiel besser kontrolliert als in den vorherigen Spielen; wir haben heute mehr am Ball gehalten. Wir haben keine Konter zugelassen und wenig Bälle verloren.“

Fenerbahçe -Coach Domenico Tedesco
Fenerbahçe -Coach Domenico Tedesco(Bild: AP/Darko Bandic)

In türkischen Medien wird die Aufstellung des 40-Jährigen heftig diskutiert. Gegen Zagreb ließ Tedesco Marco Asensio und Nelson Semedo im zentralen Mittelfeld auflaufen – ein Experiment, das klar scheiterte.

Präsidentenwechsel
Ein weiterer Knackpunkt: Tedescos wichtigster Fürsprecher ist nicht mehr da. Ex-Präsident Ali Koç, der sowohl Mourinhos Aus als auch Tedescos Verpflichtung durchgesetzt hatte, wurde am 21. September abgewählt. Neuer Klubchef ist Sadettin Saran und der dürfte andere Pläne haben.

„Endspiel“ gegen Antalyaspor
Die Tageszeitung „Sabah“ schreibt bereits von einem „Endspiel“ am 28. September gegen Antalyaspor. Sollte die Kritik anhalten, stehe eine rasche Trennung im Raum. Als mögliche Übergangslösung werden die Klublegenden Aykut Kocaman und Volkan Demirel gehandelt.

Das Abenteuer von Tedesco am Bosporus könnte nach nicht einmal einem Monat schon wieder vorbei sein. Ein Blitz-Aus, das kein Trainer verdient hat.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.002 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.837 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.588 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1716 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1432 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1322 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Fußball International
Drei Wochen im Amt
Trainer droht nach einer Niederlage schon das Aus!
Bullen-Coach Letsch:
„Wahrscheinlich war es die beste Saisonleistung“
Deutsche Bundesliga
Bayern München gegen Bremen ab 20.30 Uhr LIVE
Mega-Frust in Salzburg
Schlager: „Man fragt sich, was man verbrochen hat“
Sieg über Aufsteiger
Nach 40-Meter-Gegentor dreht der FC Barcelona auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf