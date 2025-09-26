Trainer droht nach einer Niederlage schon das Aus!

„Die Art und Weise, wie wir Tore kassieren, ist inakzeptabel“, ärgerte sich Tedesco nach dem Spiel. Gleichzeitig versuchte er, positive Aspekte zu betonen: „Obwohl die heutige Niederlage schmerzt, betrachten mein Team und ich viele verschiedene Perspektiven, nicht nur das Ergebnis. Wir haben das Spiel besser kontrolliert als in den vorherigen Spielen; wir haben heute mehr am Ball gehalten. Wir haben keine Konter zugelassen und wenig Bälle verloren.“