EU-Kürzungen bedrohen Burgenlands Bauern

Mitgliedsländer sollen über Verteilung entscheiden

Künftig sollen beide Säulen in einem gemeinsamen Fonds zusammengelegt werden, über den jedes Mitgliedsland selbst entscheiden könne. Haider-Wallner sieht darin große Risiken: „Unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft braucht verlässliche Unterstützung, um ökologisch verantwortungsvoll und wirtschaftlich stabil zu bleiben. Werden Programme gekürzt oder gestrichen, würden gezielte Maßnahmen für nachhaltige Bewirtschaftung ersatzlos wegfallen.“ Das Burgenland habe von der zweiten Säule stark profitiert, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin.