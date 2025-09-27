Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung bei Parkverbot

E-Auto tankte „zu lange“ – die Strafe ist zulässig

Gericht
27.09.2025 10:00
Ein Wiener ließ sein E-Auto nach Abschluss des Ladevorgangs zu lange in „Halten und Parken ...
Ein Wiener ließ sein E-Auto nach Abschluss des Ladevorgangs zu lange in „Halten und Parken verboten“-Zone stehen und wurde gestraft.(Bild: bernhardpalt - stock.adobe.com)

Wie lange darf ein E-Auto-Besitzer seinen Wagen an einer Ladestation in einer „Halten und Parken verboten“-Zone hängen lassen? Ein Mann, der seinen Wagen am Wiener Ring viereinhalb Stunden lang angesteckt hatte, bekam eine Verwaltungsstrafe aufgebrummt und wollte sich vor Gericht dagegen wehren.

0 Kommentare

Der Besitzer des Elektroautos hatte seinen Pkw um 11.17 Uhr in einer „Halten und Parken verboten“-Zone an einer Ladestation in der Wiener City angeschlossen. Dies war soweit kein Problem, da das Verbot durch eine Zusatztafel aufgehoben wurde, die es „Kraftfahrzeugen während des Ladevorganges“ erlaubte, dort zu parken. 

Auto war schon nach einer Stunde voll geladen
Der Ladevorgang dauerte laut Wien Energie bis 12.21 Uhr. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt voll geladen, vom Fahrer fehlte aber weitere drei Stunden jede Spur. Um 15.49 Uhr zog der Mann den Stecker. Kurz darauf flatterte bei ihm eine Verwaltungsstrafe ins Haus. 

„Es gibt von Wien Energie eine App, die bei Ende des Ladevorgangs eine Push-Nachricht verschickt. Diese App kann sich jeder herunterladen“, sagt ein Vertreter der Wiener Energie GmbH als Zeuge.

Verwaltungsübertretung kann bis zu 726 Euro kosten
Auch das Gesetz sagt in diesem Fall klar gegen ihn aus: Das Halten und Parken in einer „Halten und Parken verboten“-Zone ist nicht erlaubt. Wer dieses Verbot ignoriert, begeht eine Verwaltungsübertretung und sieht sich mit einer Geldstrafe von bis zu 726 Euro konfrontiert.

Lesen Sie auch:
Preisanzeigen vor Ort
E-Auto-Laden soll endlich transparenter werden
16.09.2025
Wussten Sie Nr. 8?
Lebensverlängernde Tipps für Elektroauto-Akkus
20.06.2025

Da half dem E-Auto-Besitzer auch die Zusatztafel „ausgenommen Kraftfahrzeuge mit Elektromotor während des Ladevorgangs“ nicht aus dem Schlamassel, da der Ladevorgang drei Stunden, bevor er das Fahrzeug entfernte, abgeschlossen war. Des Weiteren konnte der Mann auch keinerlei Beweise vorbringen, die nahelegen würden, dass es ihm nicht möglich gewesen wäre, rechtzeitig bei seinem Auto zu sein.

Die Strafe bleibt somit bestehen und der Lenker muss nun zusätzlich zu der Geldstrafe von 78 Euro auch noch mit 15,60 Euro für einen Teil der Verfahrenskosten aufkommen. Eine Revision am Verwaltungsgerichtshof wird nicht genehmigt.

Porträt von Franka Schmid
Franka Schmid
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
116.225 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
102.343 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
101.919 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3129 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1374 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1290 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Gericht
Achtung bei Parkverbot
E-Auto tankte „zu lange“ – die Strafe ist zulässig
Professionelle Bande
Luxusautos um rund halbe Million Euro gestohlen
Entwürdigende Vorwürfe
Patient wegen Sozialbetrugs mit Windeln angeklagt
„Bischt a koa Oafoche“
„Teppichkrieg“ am Gartenzaun endet vor Gericht
Nicht rechtskräftig
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf