Würstelstand soll für Kebab-Imbiss weichen

Nachdem Krasniqi den Stand auf dem Grund der Gemeinde im Jahr 2020 übernommen hatte, wurde der Vertrag heuer nicht mehr verlängert. „2022 habe ich den Stand in Absprache mit der Gemeinde komplett renoviert. Später hat mir der Bürgermeister noch mündlich und per Handschlag einen langfristigen Pachtvertrag versichert“, ärgert sich der Standbetreiber. „Und jetzt soll hier ein Kebabstand kommen. Ich will österreichische Würstelstandkultur in Schladming erhalten.“