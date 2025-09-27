EM-Silber für Österreichs Frauen und Männer

Österreicherinnen verlieren in Overtime

Bei den Frauen hatte Österreich zuvor gegen Großbritannien Gold in Griffweite: Die AFBÖ-Frauen führten bereits mit 21:8, gerieten dann mit 21:27 in Rückstand, ehe noch der Ausgleich gelang. Das Spiel musste in die Overtime, in der die Britinnen mit 34:27 in Führung gingen, Österreich kam noch auf 33:34 heran, doch die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. Die AFBÖ-Frauen hatten zuvor im Halbfinale Spanien 42:25 besiegt.