EM-Silber für Österreichs Frauen und Männer

Österreichs Flag-Football-Nationalteams haben bei der EM in Paris am Samstag die Finale erreicht, danach jedoch ihre Endspiele verloren!
In der kontaktlosen American-Football-Variante, die bei den Sommerspielen 2028 erstmals olympisch ist, bilanzierten die AFBÖ-Teams aber mit zweimal Silber. Die Männer verloren das Finale gegen Italien mit 18:27, nachdem sie im Halbfinale Frankreich 43:35 bezwungen hatten. Im Endspiel war Österreich allerdings von Beginn an zurückgelegen.
Österreicherinnen verlieren in Overtime
Bei den Frauen hatte Österreich zuvor gegen Großbritannien Gold in Griffweite: Die AFBÖ-Frauen führten bereits mit 21:8, gerieten dann mit 21:27 in Rückstand, ehe noch der Ausgleich gelang. Das Spiel musste in die Overtime, in der die Britinnen mit 34:27 in Führung gingen, Österreich kam noch auf 33:34 heran, doch die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. Die AFBÖ-Frauen hatten zuvor im Halbfinale Spanien 42:25 besiegt.
Ihre Tickets für die WM 2026 in Düsseldorf, bei der bei Männern und Frauen jeweils die ersten drei Olympia-Startplätze vergeben werden, hatten die AFBÖ-Teams bereits am Freitag gebucht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.