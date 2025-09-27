Vorteilswelt
Legenden vor Derby

„Peter Stöger hat es sich nicht leicht gemacht!

Fußball National
27.09.2025 18:29
Stöger geht ohne Liga-Pleite in sein erstes Derby als Rapid-Trainer
Stöger geht ohne Liga-Pleite in sein erstes Derby als Rapid-Trainer(Bild: GEPA)

Am Sonntag steigt das 347. Wiener Derby – erstmals mit Peter Stöger auf Rapids Trainerbank! Der 59-Jährige wurde bei der Austria als Spieler und letzter Meistercoach zur Ikone, holte als Aktiver aber auch für Grün-Weiß einen Meistertitel. Dennoch schmeckte bei Violett nicht jedem sein Wechsel zum Erzrivalen. Es wird also ein emotionales Wiedersehen. Die „Krone“ hörte sich bei den Legenden um...

0 Kommentare

„Nachdem ich bei beiden Vereinen war, könnte es für mich ein ganz spezielles Spiel werden. In Wien gibt es Grün und Violett, nichts dazwischen“, grinst Peter Stöger, der am Sonntag seine Derby-Premiere als Rapid-Trainer feiert. Dass er Derby „kann“, zeigt seine positive Bilanz in beiden Spieler-Lagern und als violetter Meistercoach (siehe Grafik unten). Diese Mission hat der 59-Jährige jetzt auch in Hütteldorf gestartet. Was in Favoriten an seinem Legendenstatus kratzt, vielen nicht schmeckt...

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
