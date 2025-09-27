„Peter Stöger hat es sich nicht leicht gemacht!

Am Sonntag steigt das 347. Wiener Derby – erstmals mit Peter Stöger auf Rapids Trainerbank! Der 59-Jährige wurde bei der Austria als Spieler und letzter Meistercoach zur Ikone, holte als Aktiver aber auch für Grün-Weiß einen Meistertitel. Dennoch schmeckte bei Violett nicht jedem sein Wechsel zum Erzrivalen. Es wird also ein emotionales Wiedersehen. Die „Krone“ hörte sich bei den Legenden um...
„Nachdem ich bei beiden Vereinen war, könnte es für mich ein ganz spezielles Spiel werden. In Wien gibt es Grün und Violett, nichts dazwischen“, grinst Peter Stöger, der am Sonntag seine Derby-Premiere als Rapid-Trainer feiert. Dass er Derby „kann“, zeigt seine positive Bilanz in beiden Spieler-Lagern und als violetter Meistercoach (siehe Grafik unten). Diese Mission hat der 59-Jährige jetzt auch in Hütteldorf gestartet. Was in Favoriten an seinem Legendenstatus kratzt, vielen nicht schmeckt...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.