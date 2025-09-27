„Peter Stöger hat es sich nicht leicht gemacht!

„Nachdem ich bei beiden Vereinen war, könnte es für mich ein ganz spezielles Spiel werden. In Wien gibt es Grün und Violett, nichts dazwischen“, grinst Peter Stöger, der am Sonntag seine Derby-Premiere als Rapid-Trainer feiert. Dass er Derby „kann“, zeigt seine positive Bilanz in beiden Spieler-Lagern und als violetter Meistercoach (siehe Grafik unten). Diese Mission hat der 59-Jährige jetzt auch in Hütteldorf gestartet. Was in Favoriten an seinem Legendenstatus kratzt, vielen nicht schmeckt...