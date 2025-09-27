Wo sind Sie so lange gewesen, Herr Thür?

Durch die „Waldemar Tagesbar“ in der Hietzinger Altgasse strömt der Duft von Avocado, Lachs und frischen Bagels. „Hier lese ich gerne die Zeitungen, bevor ich auf den Küniglberg fahre“, erzählt Thür, „außerdem gibt es einen wirklich guten Kaffee.“ Der Cappuccino steht vor ihm in einer großen Tasse, hinter ihm an der weißen Wand funkelt eine Leuchtschrift mit der Botschaft „Life on Mars!“ Thür trägt Jeans, hellblaues Hemd, dunkelblaues Sakko, Dreitagesbart und Apple-Watch.