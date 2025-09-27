Vorteilswelt
Linzer Erfolgslauf! Beenden die JAGS die Serie?

Handball
27.09.2025 14:50

Nach drei Spieltagen hat der HC Linz in der HLA Meisterliga das Punktemaximum auf dem Konto. Der Tabellenführer empfängt die JAGS aus Vöslau. Auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at sehen Sie das Spitzenspiel des vierten Spieltags live! Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl. 

Perfekter Start in die Saison
Normalerweise präsentiert sich der HC Linz in der Play-off-Phase von seiner stärksten Seite. Nach drei Runden verbuchen die Oberösterreicher Siege gegen Bregenz, Graz und Schwaz. Der vierte Streich soll im Heimspiel gegen die JAGS aus Bad Vöslau folgen. Die Niederösterreicher feiern am zweiten Spieltag gegen Aufsteiger Hollabrunn ein Schützenfest, kassieren aber zum Auftakt in Bregenz und zuletzt zu Hause gegen die Fivers eine Niederlage. 

Ab 18:25 Uhr startet die Übertragung im Stream sowie auf krone.tv, um 18:30 Uhr geht‘s los!

Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
