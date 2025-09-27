Linzer Erfolgslauf! Beenden die JAGS die Serie?

Perfekter Start in die Saison

Normalerweise präsentiert sich der HC Linz in der Play-off-Phase von seiner stärksten Seite. Nach drei Runden verbuchen die Oberösterreicher Siege gegen Bregenz, Graz und Schwaz. Der vierte Streich soll im Heimspiel gegen die JAGS aus Bad Vöslau folgen. Die Niederösterreicher feiern am zweiten Spieltag gegen Aufsteiger Hollabrunn ein Schützenfest, kassieren aber zum Auftakt in Bregenz und zuletzt zu Hause gegen die Fivers eine Niederlage.



Ab 18:25 Uhr startet die Übertragung im Stream sowie auf krone.tv, um 18:30 Uhr geht‘s los!