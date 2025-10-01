Wenn aus Urlaubs-Hot-Spots Wohnraum für alle wird

Jeder sechste Österreicher sucht nach einem neuen Domizil. Egal, ob Haus oder Wohnung – Wohnraum ist gerade rar. Auf der anderen Seite werden alte Hotels geschlossen, weil sie heutige Standards nicht mehr erfüllen und weniger Gäste kommen. Und genau da sehen viele Kärntner ihre Chance...
„Damals in den 70er- und 80er-Jahren haben wir alles vermietet! Sogar in unserer Wohnung und am Heuboden waren die Sommerfrischler“, erinnersn sich viele Touristiker an die goldenen Zeiten am Klopeiner See . Heute gibt es wohl kaum noch „Heuboden“-Buchungen und Hoteliers, die ihre eigene Familie im Sommer umquartieren, um mehr Platz zu haben.
Während zahlreiche Betriebe auch heute noch schwarze Zahlen schreiben, genügend Gäste verbuchen und in Qualität statt Quantität investieren, sperren andere zu. In St. Kanzian am Klopeiner See werden aktuell gleich mehrere ehemalige Pensionen zu Wohnanlagen umgebaut.
Für Thomas Krainz, der dort seit 20 Jahren Gemeindechef ist, sei das keine positive Entwicklung: „Weniger Tourismus ist natürlich nichts Gutes – obwohl mir Wohnungssuchende regelmäßig die Amtsstube einrennen.“ Denn St. Kanzian ist eine beliebte Adresse und eine der wenigen Gemeinden, die sich in den vergangenen Jahren noch über Zuzug freuen durfte.
Neue Leerstände als Problem
Trotzdem sieht Krainz die Entwicklung der vergangenen Jahre kritsich. „Am schlimmsten ist es, wenn Betriebe geschlossen werden und die Häuser dann einfach leer stehen“, ergänzt er. Oftmals wollen die Besitzer nicht vermieten. Krainz: „Dann entstehen Interessenskonflikte und weitere Probleme, denn Leerstände bringen keinem etwas.“
