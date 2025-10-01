Wenn aus Urlaubs-Hot-Spots Wohnraum für alle wird

„Damals in den 70er- und 80er-Jahren haben wir alles vermietet! Sogar in unserer Wohnung und am Heuboden waren die Sommerfrischler“, erinnersn sich viele Touristiker an die goldenen Zeiten am Klopeiner See . Heute gibt es wohl kaum noch „Heuboden“-Buchungen und Hoteliers, die ihre eigene Familie im Sommer umquartieren, um mehr Platz zu haben.