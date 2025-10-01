Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wandel in Gemeinden

Wenn aus Urlaubs-Hot-Spots Wohnraum für alle wird

Kärnten
01.10.2025 14:00
Die Kärntner Seengemeinden, wie St. Kanzian am Klopeiner See, sind auch bei Wohnungssuchenden ...
Die Kärntner Seengemeinden, wie St. Kanzian am Klopeiner See, sind auch bei Wohnungssuchenden besonders beliebt.(Bild: Schwab Alexander)

Jeder sechste Österreicher sucht nach einem neuen Domizil. Egal, ob Haus oder Wohnung – Wohnraum ist gerade rar. Auf der anderen Seite werden alte Hotels geschlossen, weil sie heutige Standards nicht mehr erfüllen und weniger Gäste kommen. Und genau da sehen viele Kärntner ihre Chance...

0 Kommentare

„Damals in den 70er- und 80er-Jahren haben wir alles vermietet! Sogar in unserer Wohnung und am Heuboden waren die Sommerfrischler“, erinnersn sich viele Touristiker an die goldenen Zeiten am Klopeiner See . Heute gibt es wohl kaum noch „Heuboden“-Buchungen und Hoteliers, die ihre eigene Familie im Sommer umquartieren, um mehr Platz zu haben.

Während zahlreiche Betriebe auch heute noch schwarze Zahlen schreiben, genügend Gäste verbuchen und in Qualität statt Quantität investieren, sperren andere zu. In St. Kanzian am Klopeiner See werden aktuell gleich mehrere ehemalige Pensionen zu Wohnanlagen umgebaut.

Für Thomas Krainz, der dort seit 20 Jahren Gemeindechef ist, sei das keine positive Entwicklung: „Weniger Tourismus ist natürlich nichts Gutes –  obwohl mir Wohnungssuchende regelmäßig die Amtsstube einrennen.“ Denn St. Kanzian ist eine beliebte Adresse und eine der wenigen Gemeinden, die sich in den vergangenen Jahren noch über Zuzug freuen durfte.

Neue Leerstände als Problem
Trotzdem sieht Krainz die  Entwicklung der vergangenen Jahre kritsich. „Am schlimmsten ist es, wenn Betriebe geschlossen werden und die Häuser dann einfach leer stehen“, ergänzt er. Oftmals wollen die Besitzer nicht vermieten. Krainz: „Dann entstehen Interessenskonflikte und weitere Probleme, denn Leerstände bringen keinem etwas.“

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
250.458 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.954 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
132.039 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1685 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1250 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Kärnten
Wandel in Gemeinden
Wenn aus Urlaubs-Hot-Spots Wohnraum für alle wird
Nach Vorwürfen
SOS-Kinderdorf: Aufsichtsrat Cernko tritt zurück
Krone Plus Logo
Futsal Elite startet
„Die stärkste Liga, die wir jemals hatten!“
Gemeinderat beschloss
Keine Änderung für Schwarzbau am Wörthersee
Windkraft-Befragung
Gab es politischen Druck auf Landesverfasser?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf