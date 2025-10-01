Kärnten: Fellners Kontrahent Rami verstorben

Völlig plötzlich und unerwartet verstarb Wolfgang Rami nur wenige Tage nachdem er sich für den Parteivorsitz der Kärntner SPÖ beworben und gegen Daniel Fellner verloren hatte.
Der 73-jährige Klagenfurter sorgte im vergangenen Sommer für mächtig Wirbel, als er sich als Überraschungsgegner für Daniel Fellner aufstellen ließ. Es ging um nichts Geringeres als die Nachfolge von SP-Chef Peter Kaiser.
Ihm war es hauptsächlich um eine demokratische Auswahl gegangen, wie Rami immer betonte. Wirkliche Chancen, neue SP-Vorsitzender Kärntens zu werden, hatte er sich selbst nicht ausgerechnet. Bei seiner Rede am Parteitag am 20. September kämpfte der Pensionist immer wieder mit den Tränen.
„Bleibt weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung“
Dass er nur wenige Tage nach seinem öffentlichen Auftritt unerwartet verstarb, löste bei den Sozialdemokraten Bestürzung aus: „Wolfgang Rami hat sich mit seiner Kandidatur für den Vorsitz der Kärntner Sozialdemokraten als großer Verfechter der Demokratie erwiesen, dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Wohl seiner Heimat am Herzen lag“, sind sich SPÖ-Vorsitzender LR Daniel Fellner und sein Vorgänger LH Peter Kaiser einig.
Sie betonen: „Mit diesem Beitrag in einem fairen und offenen Wahlprozess hat er eindrucksvoll gezeigt, was es bedeutet, mit Mut für seine Überzeugungen einzutreten. Er bleibt uns damit als leuchtendes Beispiel weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.