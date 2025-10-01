Kärnten: Fellners Kontrahent Rami verstorben

„Bleibt weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung“

Dass er nur wenige Tage nach seinem öffentlichen Auftritt unerwartet verstarb, löste bei den Sozialdemokraten Bestürzung aus: „Wolfgang Rami hat sich mit seiner Kandidatur für den Vorsitz der Kärntner Sozialdemokraten als großer Verfechter der Demokratie erwiesen, dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Wohl seiner Heimat am Herzen lag“, sind sich SPÖ-Vorsitzender LR Daniel Fellner und sein Vorgänger LH Peter Kaiser einig.