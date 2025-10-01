Vorteilswelt
Nach SPÖ-Parteitag

Kärnten: Fellners Kontrahent Rami verstorben

Kärnten
01.10.2025 14:56
Noch am SP-Parteitag vor 11 Tagen stand Wolfgang Rami auf großer Bühne.
Noch am SP-Parteitag vor 11 Tagen stand Wolfgang Rami auf großer Bühne.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

Völlig plötzlich und unerwartet verstarb Wolfgang Rami nur wenige Tage nachdem er sich für den Parteivorsitz der Kärntner SPÖ beworben und gegen Daniel Fellner verloren hatte.

Der 73-jährige Klagenfurter sorgte im vergangenen Sommer für mächtig Wirbel, als er sich als Überraschungsgegner für Daniel Fellner aufstellen ließ. Es ging um nichts Geringeres als die Nachfolge von SP-Chef Peter Kaiser.

Ihm war es hauptsächlich um eine demokratische Auswahl gegangen, wie Rami immer betonte. Wirkliche Chancen, neue SP-Vorsitzender Kärntens zu werden, hatte er sich selbst nicht ausgerechnet. Bei seiner Rede am Parteitag am 20. September kämpfte der Pensionist immer wieder mit den Tränen.

„Bleibt weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung“
Dass er nur wenige Tage nach seinem öffentlichen Auftritt unerwartet verstarb, löste bei den Sozialdemokraten Bestürzung aus: „Wolfgang Rami hat sich mit seiner Kandidatur für den Vorsitz der Kärntner Sozialdemokraten als großer Verfechter der Demokratie erwiesen, dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Wohl seiner Heimat am Herzen lag“, sind sich SPÖ-Vorsitzender LR Daniel Fellner und sein Vorgänger LH Peter Kaiser einig.

Sie betonen: „Mit diesem Beitrag in einem fairen und offenen Wahlprozess hat er eindrucksvoll gezeigt, was es bedeutet, mit Mut für seine Überzeugungen einzutreten. Er bleibt uns damit als leuchtendes Beispiel weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung.“

Kärnten

