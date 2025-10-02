Kaffee und Kakao bald so teuer wie Champagner?

Worauf achten Sie beim Einkauf?

Für uns ist es sehr wichtig, dass alles stimmig ist. Wir sind Bio- und Fairtrade-zertifiziert, daher achten wir stark darauf, dass es auch unseren Partner:innen im Ursprung gut geht. Die gesamte Wertschöpfungskette muss fair und nachhaltig gestaltet sein, sonst funktioniert es nicht. Wir finden es zudem richtig, dass die Preise gestiegen sind, weil Kakao im Ursprung zuvor viel zu billig war. Das hebt auch den Status von Schokolade wieder stärker in Richtung Luxusprodukt. Während andere Produzenten den Kakaoanteil in ihren Rezepturen reduzieren, setzen wir konsequent auf Qualität. Würden wir hier sparen, wäre das der falsche Schritt. Wir haben außerdem sehr gute Beziehungen zu den Anbaugebieten in Madagaskar und in der Dominikanischen Republik. Dort unterstützen wir zahlreiche soziale Projekte - von Krankenversicherungen mit digitaler Abrechnung per Handy bis hin zu so alltäglichen Dingen wie Stromversorgung.