„Abschluss bei Pflege unter Inflation undenkbar“

Der Verhandlungsbeginn mit den Arbeitgebern der Sozialwirtschaft Österreich ist am 21. Oktober. Im Vergleich zu den Vorjahren liegen die Interessensvertreter mit der Forderung von vier Prozent deutlich niedriger. Im vergangenen Jahr forderten sie ein Plus von 6,1 Prozent und im Jahr 2023 15 Prozent mehr. Das liegt an der aktuell niedrigeren Inflation. Der Kollektivvertrag gilt dann ab 1. Jänner 2026.