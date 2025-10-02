Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen

Nach der Traumhochzeit in Waidhofen an der Ybbs als privaten Höhepunkt des Jahres folgte für Andreas Ernhofer jetzt mit der Para-Schwimm-WM in Singapur das erfolgreiche sportliche Highlight. Montag kehrte er mit Ehefrau Lena, die in Asien als Betreuerin dabei war, zurück. Nächste Woche bricht das Paar wieder auf – in die wohlverdienten Flitterwochen auf den Malediven.
Fünf Finalteilnahmen, drei sechste Plätze und ein österreichischer Rekord über 50 Meter Rücken! Andreas Ernhofer legte eine starke WM in Singapur hin. Der Heeressportler bestätigte damit seine internationale Konstanz: „Es war eine großartige Weltmeisterschaft. Nach der langen und anstrengenden Aneise, bei der meine Körperwerte etwas verrückt gespielt haben, brauchte ich etrwas, um in die Gänge zu kommen. Aber dann bin ich immer besser geworden. Diese WM in dieser tollen Halle vor diesen tollen Fans war ganz besonders.“
Die Titelkämpfe in der asiatischen Metropole setzten neue Maßstäbe im Para-Schwimmsport. Das Event wurde groß inszeniert und richtig gut vermarket. Andreas Onea, der über 200 Meter Brust im Finale Achter wurde, erzählt. „Erstmals haben die fast 600 Athleten aus 70 Ländern alle in einem Hotel gewohnt.“ Und zwar im Fünfsterne-Luxushotel „Swissôtel The Stamford“ ganz in der Nähe der Marina Bay. „Dort gab es jeden Abend eine coole Lichtershow, bei der das Loga der Para-Schwimm-WM integriert war, so dass auch die Touristen auf die Titelkämpfe aufmerksam wurden“, berichtet Onea.
„Da habe ich keine echte Chance mehr“
Onea betont: „In unserem Sport ut sich enorm viel, das ist sehr schön zu sehen.“ Nur die Klassenzusammenlegung sieht er als Problem: „Ich war im Finale der einzige einarmige Athlet. Der Behinderungsgrad der anderen Athleten war deutlich geringer. Da habe ich keine echte Chance mehr. Da sollten wir uns unbedingt Gedanken für die Zukunft machen.“
Kommentare
