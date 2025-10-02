Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen

Die Titelkämpfe in der asiatischen Metropole setzten neue Maßstäbe im Para-Schwimmsport. Das Event wurde groß inszeniert und richtig gut vermarket. Andreas Onea, der über 200 Meter Brust im Finale Achter wurde, erzählt. „Erstmals haben die fast 600 Athleten aus 70 Ländern alle in einem Hotel gewohnt.“ Und zwar im Fünfsterne-Luxushotel „Swissôtel The Stamford“ ganz in der Nähe der Marina Bay. „Dort gab es jeden Abend eine coole Lichtershow, bei der das Loga der Para-Schwimm-WM integriert war, so dass auch die Touristen auf die Titelkämpfe aufmerksam wurden“, berichtet Onea.