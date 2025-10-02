Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abflug ins Paradies

Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen

Sport-Mix
02.10.2025 05:32
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und seine Ehefrau Lena die in Asien als Betreuerin mit dabei war, in die Flitterwochen auf die Malediven.(Bild: Johannes Friedl)

Nach der Traumhochzeit in Waidhofen an der Ybbs als privaten Höhepunkt des Jahres folgte für Andreas Ernhofer jetzt mit der Para-Schwimm-WM in Singapur das erfolgreiche sportliche Highlight. Montag kehrte er mit Ehefrau Lena, die in Asien als Betreuerin dabei war, zurück. Nächste Woche bricht das Paar wieder auf – in die wohlverdienten Flitterwochen auf den Malediven.

0 Kommentare

Fünf Finalteilnahmen, drei sechste Plätze und ein österreichischer Rekord über 50 Meter Rücken! Andreas Ernhofer legte eine starke WM in Singapur hin. Der Heeressportler bestätigte damit seine internationale Konstanz: „Es war eine großartige Weltmeisterschaft. Nach der langen und anstrengenden Aneise, bei der meine Körperwerte etwas verrückt gespielt haben, brauchte ich etrwas, um in die Gänge zu kommen. Aber dann bin ich immer besser geworden. Diese WM in dieser tollen Halle vor diesen tollen Fans war ganz besonders.“

Die Titelkämpfe in der asiatischen Metropole setzten neue Maßstäbe im Para-Schwimmsport. Das Event wurde groß inszeniert und richtig gut vermarket. Andreas Onea, der über 200 Meter Brust im Finale Achter wurde, erzählt. „Erstmals haben die fast 600 Athleten aus 70 Ländern alle in einem Hotel gewohnt.“ Und zwar im Fünfsterne-Luxushotel „Swissôtel The Stamford“ ganz in der Nähe der Marina Bay. „Dort gab es jeden Abend eine coole Lichtershow, bei der das Loga der Para-Schwimm-WM integriert war, so dass auch die Touristen auf die Titelkämpfe aufmerksam wurden“, berichtet Onea.

„Da habe ich keine echte Chance mehr“
Onea betont: „In unserem Sport ut sich enorm viel, das ist sehr schön zu sehen.“ Nur die Klassenzusammenlegung sieht er als Problem: „Ich war im Finale der einzige einarmige Athlet. Der Behinderungsgrad der anderen Athleten war deutlich geringer. Da habe ich keine echte Chance mehr. Da sollten wir uns unbedingt Gedanken für die Zukunft machen.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.171 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
171.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1711 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1336 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Sport-Mix
Abflug ins Paradies
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
Detaillierte Rechnung
260.000 Euro! So teuer feierte Straka-Team Sieg
Aufstieg im Eiltempo
Gönner ermöglicht den Einstieg ins Profigeschäft
Bianca Babanitz
Eine Überfliegerin auf dem Weg nach ganz weit oben
Turbulente Darts-Zeit
Jubel über Weltmeister – weiterhin Dopingsorgen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf