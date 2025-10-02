Sabitzer kontert: „Von wem hast du das gehört?“

Marcel Sabitzer hat sich auch am Mittwochabend beim Dortmunder 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao in Topform präsentiert. Nachdem es im Sommer noch Wechselgerüchte gegeben hatte, wurde der ÖFB-Kicker nach der Champions-League-Partie von einem Reporter mit dem Thema konfrontiert – und konterte: „Von wem hast du das gehört?“