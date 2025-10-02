„Rache“ von Alonso? Real-Star spricht Klartext!

Einsatz verweigert?

Laut spanischen Medienberichten soll sich Mittelfeldmann Valverde zuletzt geweigert haben, als Rechtsverteidiger zu spielen. Mit diesen Gerüchten räumt der 27-jährige Uruguayer in einer Social-Media-Stellungnahme auf. „Ich habe mehrere Artikel gelesen, die meiner Person schaden. Ich weiß, dass ich schlechte Spiele hatte, dessen bin ich mir bewusst. Ich verstecke mich nicht und stehe dazu. Ich bin wirklich traurig. Man kann vieles über mich sagen, aber auf keinen Fall kann man behaupten, dass ich mich weigere zu spielen. Ich habe alles und noch mehr für diesen Verein gegeben, ich habe mit Brüchen und Verletzungen gespielt und mich nie beschwert oder um eine Pause gebeten“, betont Valverde.