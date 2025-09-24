Selenskyj vergleicht Drohnenkrieg mit Atombomben

Vor zehn Jahren habe sich niemand vorstellen können, dass durch Drohnenangriffe ganze Gebiete ohne Leben entstehen könnten. Das sei früher nur durch einen Atomschlag denkbar gewesen. Selenskyj forderte zugleich internationale Regeln für die KI-Nutzung in Waffensystemen. Dies sei „so dringend wie die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen“.



Selenskyj über die neue Art, Krieg zu führen: