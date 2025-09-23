Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drehtermine für ORF

Hans Knauß besucht Sisi und Zauner in Bad Ischl

Oberösterreich
23.09.2025 15:00
Seit 2021 moderiert Hans Knauß die ORF-Sendung „Österreich vom Feinsten“ und wurde dafür 2022 ...
Seit 2021 moderiert Hans Knauß die ORF-Sendung „Österreich vom Feinsten“ und wurde dafür 2022 mit der Romy als beliebtester Moderator im Bereich Show/Unterhaltung ausgezeichnet.(Bild: Alois Kuschetz)

Hans Knauß präsentiert in „Österreich vom Feinsten“ Schönheit, regionale Vielfalt, echte Volksmusik und großartige Menschen. Von Samstag, 27. September, bis Freitag, 3. Oktober 2025 wird nun im Bad Ischl und im Salzkammergut gedreht. Gäste und Einheimische sind eingeladen, die Dreharbeiten in Ischl mitzuverfolgen.

0 Kommentare

Hans Knauß nimmt die Zuschauer in der beliebten ORF-Sendung „Österreich vom Feinsten“ mit auf eine Reise durch die schönsten Regionen des Landes. Mit viel Charme und Begeisterung stellt er landschaftliche Highlights, kulinarische Spezialitäten und das traditionelle Handwerk vor. Dabei trifft er auf interessante Menschen, die ihre Heimat mit Leidenschaft prägen.

Von Samstag, 27. September, bis Freitag, 3. Oktober 2025, wird nun im Bad Ischl und im Salzkammergut gedreht. Ein wesentlicher Bestandteil der Sendung sind die vielen Begegnungen und Gespräche.

Mit „de Leit“ auf Du und Du 
In Bad Ischl trifft Hans Knauß unter anderem Valentin Habsburg und Philipp Zauner, die spannende Einblicke in Geschichte und Gegenwart der Stadt geben. Dazu kommen Musikantinnen und Musikanten, die mit echter Volksmusik für die klangvolle Umrahmung sorgen.

Auch an der Esplanade in Bad Ischl wird gedreht
Auch an der Esplanade in Bad Ischl wird gedreht(Bild: Spitzbart Wolfgang)
Lesen Sie auch:
Herbert Prohaska: Austria-Ikone, Weltklasse-Spieler und Österreichs bisher letzter WM-Teamchef
Krone Plus Logo
Talk zum 70er
Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“
14.09.2025
Musiktheaterpreis
Preise für Linzer Rock-Musical und Conchita
18.09.2025
Musiktheater Linz
Fußball-Hymnen werden auch noch 2030 gesungen
21.09.2025

Drehtermine zum Dabeisein
Interessierte Gäste und Einheimische sind herzlich eingeladen, die Dreharbeiten in Bad Ischl mitzuverfolgen.

Drehtermine in Bad Ischl: Kurpark (27. 9.; 12 bis 17 Uhr), Kaiservilla (28. 9.; 8.30 bis 17 Uhr), Café Zauner (29. 9.; 14 bis 17 Uhr), Taubersteg & Esplanade (30. 9.; 8 bis 11 Uhr) und Trinkhalle (1. 10.; 8.30 bis 12 Uhr).

Produziert vom ORF-Landesstudio Steiermark wird diese Folge von „Österreich vom Feinsten“ am Samstag, 1. November, um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
167.461 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
145.723 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.408 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1583 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Oberösterreich
Drehtermine für ORF
Hans Knauß besucht Sisi und Zauner in Bad Ischl
Luxus-Wohntürme & Co.
Wo bleiben konkrete Zahlen zum Wohnungsleerstand?
Kunst und Kirche
Leuchtender Phallus-Obelisk in der Ursulinenkirche
Erpressung per E-Mail
Magistratsdirektor mit „rechten“ Fotos bedroht
An heimischem Standort
Logistiker baut 1,6 Hektar neue Produktionsfläche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf