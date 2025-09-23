Hans Knauß besucht Sisi und Zauner in Bad Ischl

Hans Knauß nimmt die Zuschauer in der beliebten ORF-Sendung „Österreich vom Feinsten“ mit auf eine Reise durch die schönsten Regionen des Landes. Mit viel Charme und Begeisterung stellt er landschaftliche Highlights, kulinarische Spezialitäten und das traditionelle Handwerk vor. Dabei trifft er auf interessante Menschen, die ihre Heimat mit Leidenschaft prägen.