Hans Knauß besucht Sisi und Zauner in Bad Ischl

Hans Knauß präsentiert in „Österreich vom Feinsten“ Schönheit, regionale Vielfalt, echte Volksmusik und großartige Menschen. Von Samstag, 27. September, bis Freitag, 3. Oktober 2025 wird nun im Bad Ischl und im Salzkammergut gedreht. Gäste und Einheimische sind eingeladen, die Dreharbeiten in Ischl mitzuverfolgen.
Hans Knauß nimmt die Zuschauer in der beliebten ORF-Sendung „Österreich vom Feinsten“ mit auf eine Reise durch die schönsten Regionen des Landes. Mit viel Charme und Begeisterung stellt er landschaftliche Highlights, kulinarische Spezialitäten und das traditionelle Handwerk vor. Dabei trifft er auf interessante Menschen, die ihre Heimat mit Leidenschaft prägen.
Von Samstag, 27. September, bis Freitag, 3. Oktober 2025, wird nun im Bad Ischl und im Salzkammergut gedreht. Ein wesentlicher Bestandteil der Sendung sind die vielen Begegnungen und Gespräche.
Mit „de Leit“ auf Du und Du
In Bad Ischl trifft Hans Knauß unter anderem Valentin Habsburg und Philipp Zauner, die spannende Einblicke in Geschichte und Gegenwart der Stadt geben. Dazu kommen Musikantinnen und Musikanten, die mit echter Volksmusik für die klangvolle Umrahmung sorgen.
Drehtermine zum Dabeisein
Interessierte Gäste und Einheimische sind herzlich eingeladen, die Dreharbeiten in Bad Ischl mitzuverfolgen.
Drehtermine in Bad Ischl: Kurpark (27. 9.; 12 bis 17 Uhr), Kaiservilla (28. 9.; 8.30 bis 17 Uhr), Café Zauner (29. 9.; 14 bis 17 Uhr), Taubersteg & Esplanade (30. 9.; 8 bis 11 Uhr) und Trinkhalle (1. 10.; 8.30 bis 12 Uhr).
Produziert vom ORF-Landesstudio Steiermark wird diese Folge von „Österreich vom Feinsten“ am Samstag, 1. November, um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.
