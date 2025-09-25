Sechs Vizes, eine neue Partei und das liebe Geld

Die Neuwahlfrage spaltet die Stadt knapp: 47 % dafür, 52 % dagegen. Übersetzt: Wahlmüdigkeit ja, Zufriedenheit nein. Scheider profitiert vom Amtsbonus. Der ist aber kein Schutzschild. Amtsinhaber gewinnen nicht, weil sie Amtsinhaber sind, sondern weil sie in unsicheren Zeiten das geringere Risiko darstellen. Das kippt in dem Moment, in dem ein Herausforderer die Themenführerschaft übernimmt und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt. Wer ihn schlagen will, muss Lager verbinden und ein glaubwürdiges Zukunftsangebot vorlegen, statt rote, blaue oder schwarze Milieus zu bedienen. Inhalte vor Inszenierung: Sicherheit im Alltag, leistbares Wohnen, solide Finanzen. Wer hier konkret liefert, gewinnt die Mitte – und das Rathaus. Fazit der Stunde: Vorteil Scheider.

