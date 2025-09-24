„Pyjama-Party“ endet für Wienerin (15) vor Gericht

Die Angeklagte sollte Anfang Mai eigentlich bei ihrer besten Freundin schlafen, weil sie einen Tag Auszeit von ihrer Wohngemeinschaft bekommen hatte. „Mir ist es mit ihr dann aber zu anstrengend geworden“, erklärt ihre Freundin – sie wurde am Mittwoch als Zeugin geladen – dem Richter. Als sie ihr schließlich vor den anderen Gästen gesagt hatte, dass sie doch nicht bleiben könne, kippte die Stimmung völlig.