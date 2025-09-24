Mit gefälschter Markenware den Zoll umgangen

Das Geschäft mit der gefälschten Markenware aus Drittländern ging von November 2020 bis August 2023. Angeboten hatte der Angeklagte – neben seinem Vollzeitjob – alles Mögliche: von Uhren, Taschen, Kugelschreibern bis hin zu Geldbörsen und Schuhen. In Summe hatten die Waren einen Wert von mehr als 400.000 Euro. Auf Facebook fungierte er dabei als „Trusted Dealer“. Jedoch soll er laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft mit „speziellen Versandmethoden“ den Zoll umgegangen haben. Beispielsweise waren die Pakete mit Herkunftsland Deutschland frankiert, obwohl sie eigentlich aus China kamen. 900 Pakete sollen so am Zoll vorbei ins Land gekommen sein.