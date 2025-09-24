Erst mit Sturmhaube ins Casino, jetzt im Gefängnis

Es ist der 4. April, als ein Mann mit Kapuze und Sturmhaube die Spielbank in Bregenz betritt. Unter seiner Kleidung: eine Schreckschusspistole. Sportlich springt er hinter den Tresen im Eingangsbereich, doch in der Hektik fällt die Waffe zu Boden. Er greift sich 720 Euro Bargeld und flieht. Zwei Gäste versuchen vergeblich, ihn zu stoppen. Der Täter verschwindet im Schutz der Dunkelheit. Ein Augenzeuge merkt sich das Kennzeichen: ein auffälliger Audi RS3. Noch in derselben Nacht wird das Auto in Bregenz und später auf der A96 geblitzt. Drei Stunden später steht es vor der Wohnung des 39-jährigen Spaniers in Augsburg (D). Bei der Hausdurchsuchung finden Ermittler exakt 720 Euro – in der gleichen Tasche, die beim Überfall verwendet wurde. Auch ein Waffenkoffer und passende Munition tauchen auf. Die DNA-Spuren auf der Waffe stimmen mit der des Mannes überein. Für das Gericht ist der Fall klar.