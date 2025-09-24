Dutzende Taten: Polizei verhaftet Hotel-Einbrecher

Durch intensive Ermittlungen konnte der verdächtigte Slowake mit drei Einbrüchen, 23 Diebstählen und fünf versuchten Diebstählen in Verbindung gebracht werden. Der Mann wird beschuldigt, die Taten zwischen dem 25. April und dem 19. September 2025 in Zell am See, Saalfelden, Kitzbühel und Wien begangen zu haben. Die Einbrüche fanden alle in Hotelzimmer statt.