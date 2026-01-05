Stiefschwester von Anne Frank verstorben

Schloss war 1929 in Österreich geborgen und nach ihrer Flucht vor dem Nazi-Regime in die Niederlande eine Freundin von Anne Frank geworden, die im gegenüberliegenden Haus in Amsterdam wohnte. 1944 wurde die Familie von den Nationalsozialisten entdeckt und nach Auschwitz deportiert. Ihr Bruder und Vater starben im Konzentrationslager, nur sie und ihre Mutter überlebten. Einige Jahre nach der Befreiung heiratete ihre Mutter Anne Franks Vater Otto.