In Wien geboren

Stiefschwester von Anne Frank verstorben

Ausland
05.01.2026 07:40
Eva Schloss überlebte das Vernichtungslager Auschwitz und wurde 96 Jahre alt.
Eva Schloss überlebte das Vernichtungslager Auschwitz und wurde 96 Jahre alt.(Bild: APA/Chris Jackson / POOL / AFP)

Die Holocaustüberlebende und Stiefschwester von Anne Frank, Eva Schloss, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie hatte zuletzt viele Jahre in Großbritannien gelebt und sich für die Erinnerung an den Holocaust eingesetzt. 

Schloss war 1929  in Österreich geborgen und nach ihrer Flucht vor dem Nazi-Regime in die Niederlande eine Freundin von Anne Frank geworden, die im gegenüberliegenden Haus in Amsterdam wohnte. 1944 wurde die Familie von den Nationalsozialisten entdeckt und nach Auschwitz deportiert. Ihr Bruder und Vater starben im Konzentrationslager, nur sie und ihre Mutter überlebten. Einige Jahre nach der Befreiung heiratete ihre Mutter Anne Franks Vater Otto. 

König Charles trauert um Holocaust-Überlebende
Der Tod wurde auch vom britischen Königshaus betrauert. „Meine Frau und ich sind zutiefst betrübt, von Eva Schloss‘ Tod zu hören“, erklärte König Charles III. Sie habe den Rest ihres Lebens den Bemühungen gewidmet, Hass und Vorurteile zu überwinden. „Wir fühlen uns beide geehrt und sind stolz, sie gekannt zu haben, und wir bewundern sie zutiefst“, heißt es in dem Statement.

Im Jahr 2021 nahm Schloss im Alter von 92 Jahren wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an. Sie wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Eva Schloss ist die Mutter von drei Töchtern. Ihr Mann Zvi verstarb 2016.

Schloss veröffentlichte mehrere Bücher: 1989 wurde „Eva’s Story“ veröffentlicht, 1995 erschien „Dear Anne Frank“. 2015 kam ihr Buch „Amsterdam 11. Mai 1944. Das Ende meiner Kindheit“ heraus. 

