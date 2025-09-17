Inflation steigt auf höchsten Wert seit März

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von Februar 2024 bis August 2025 und die Preisentwicklung ausgewählter Bereiche im August 2025. Die Inflationsrate stieg zuletzt auf 4,1 %. Wohnen, Wasser und Energie sowie Gastronomie und Hotels verzeichneten jeweils einen Anstieg von 6,1 %. Lebensmittel stiegen um 5,2 %. Die Preise für Treibstoffe sanken um 3,2 %. Quelle: Statistik Austria.