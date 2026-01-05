Action in der Pfarre und ein fahrerloser Sturz

Stadlober: „Mega! Das hätte ich mir nie gedacht“
Jubel nach Tour-Coup
Simon Wagner feierte bei der Jänner-Rallye einen mehr als überfälligen Premierensieg. Doch das legendäre Rennen in Oberösterreich hatte heuer vor allem viele Kuriositäten zu bieten. Hier ein Überblick:
Zu viele Fans! Der Andrang war so gigantisch, dass die Polizei am Samstag die Fan-Zone in Lasberg dichtmachen musste. Straßen waren verstopft. Promis wie Peter Stöger schafften es nicht mal bis zu ihrem wartenden Hubschrauber.
