Revolution! Bei der WM droht Ärger um „Viertel“

Im Trubel rund um die Auslosungs-Show in Washington im Dezember ist die größte Veränderung beinahe untergegangen. Denn die FIFA verabschiedet sich bei der WM vom Fußball mit zwei Halbzeiten. Bei jedem Spiel wird es nach 25 Minuten eine Trinkpause geben – und zwar unabhängig davon, wie warm es ist oder ob das Stadion über ein Dach verfügt oder nicht. Nach diesen 25 Minuten wird jedes Match für drei Minuten unterbrochen. Das bedeutet beste Werbezeit und öffnet vielleicht die Türe in eine Fußball-Zukunft mit vier Vierteln statt der traditionellen zwei Spielhälften.